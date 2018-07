Man uit Massenhoven verdronken in Hongarije

In het Balatonmeer in Hongarije is een man uit Massenhoven, een deelgemeente van Zandhoven, verdronken. Dat meldt VTM. Over de omstandigheden van de verdrinking kan het ministerie van Buitenlandse Zaken geen informatie kwijt. Maar volgens berichten in de Hongaarse media zou het gaan om een 50-jarige man die vrijdag samen met enkele anderen op een zeilschip op het Balatonmeer was gaan varen. De mannen zouden volgens diezelfde berichten alcohol gedronken hebben en in het meer zijn gesprongen. De Belg zou daarbij niet opnieuw zijn bovengekomen.

Omdat de boot niet onmiddellijk was gestopt, konden zijn metgezellen nadien moeilijk bepalen waar de Belg precies in het water was beland. Er werden zoekacties opgezet, maar die werden zaterdagmiddag opgeschort.