Man uit Mortsel riskeert 2 jaar cel voor verkeersagressie

Een man uit Mortsel riskeert 2 jaar cel voor een zwaar geval van verkeersagressie.

Een banale discussie over een invoegmanoeuvre op de Singel in Berchem liep, vorig jaar in september, volledig uit de hand. Toen een van de bestuurders uit zijn wagen stapte reed de andere hem aan en vluchtte die weg. Korte tijd later heeft de man zich dan zelf aangemeld bij de politie. Hij werd toen aangehouden voor poging tot doodslag. Het slachtoffer was een tijdje in levensgevaar en is nu nog steeds voor 66 procent arbeidsongeschikt. Uitspraak van de rechtbank volgt op 2 november.

(foto GvA)