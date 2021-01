Man uit Pulle krijgt vuurpijl in zijn gezicht en overlijdt

In Zandhoven is gisteravond een 28-jarige man om het leven gekomen bij een ongeluk met vuurwerk. Dat zegt de lokale politie van de zone ZaRa.

Een vuurpijl ontplofte in het gezicht van het slachtoffer. De feiten speelden zich af aan een woning in de Germelaerstraat in de Zandhovense deelgemeente Pulle. De man was daar met zijn gezin aanwezig en wilde ondanks het vuurwerkverbod toch enkele vuurpijlen afschieten. Hij kreeg echter te kampen met een technisch probleem en toen hij van nabij wilde bekijken waarom een vuurpijl niet de lucht in schoot, ontplofte het projectiel plots in zijn gezicht. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.