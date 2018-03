Man uit Zwijndrecht zwaargewond door messteek in Genk

Een 28-jarige man uit Zwijndrecht raakte gisteravond zwaargewond door een mes-steek in de rug. Het gebeurde in de André Dumontlaan in Genk.



De Zwijndrechtenaar is na de steekpartij op eigen krachten naar een café gewandeld om hulp te vragen. De lokale politie en de hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De jongeman verkeert niét in levensgevaar maar verblijft momenteel wèl nog in het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van de steekpartij is nog niet veel bekend. De politie is een onderzoek gestart en spoort de verdachte op