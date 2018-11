In de afgelopen nacht is een man aan de Straatsburgbrug met z'n wagen tegen een verlichtingspaal terecht gekomen. De man van 22 jaar was naar eigen zeggen in slaap gevallen en verloor zo de controle over het stuur. Hij liep enkel lichte verwondingen op. De verlichtingspaal hing gevaarlijk over de vangrail en werd door de brandweer beveiligd. De bestuurder uit Leuven legde een positieve ademtest af.