Vanochtend is een man van de eerste verdieping gevallen op de Blancefloerlaan op Linkeroever. Het Parket gaat uit van kwaad opzet.

Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. De man viel van zijn balkon aan de achterkant van het gebouw. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zoekt uit wat er gebeurd is. Maar het parket gaat uit van kwaad opzet.

(Foto : Gazet van Antwerpen)