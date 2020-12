Man van 73 met list overvallen in hall appartement

Het grootste ziekenhuisschip ter wereld, de Global Mercy, zal worden afgewerkt in Antwerpen. Dat zijn Port of Antwerp en Mercy Ships overeengekomen. De Global Mercy ligt momenteel nog in China, waar het gebouwd wordt, en zal in het voorjaar van 2021 in Antwerpen aanmeren. Hier zal het ziekenhuisschip verder ingericht en afgewerkt worden.