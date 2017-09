Man van kortbij in het hoofd geschoten in Deurne

In het Antwerpse district Deurne is vrijdag een 52-jarige man in het hoofd geschoten toen hij als aannemer aan het werk was op een werf. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad en het parket bevestigt het nieuws.

Het slachtoffer zou nog altijd voor zijn leven vechten. De politie heeft zaterdagochtend een verdachte gearresteerd. Het gaat om een 49-jarige kennis van het slachtoffer die al voor heel wat andere feiten bij het gerecht bekend was. Volgens het parket hadden verdachte en slachtoffer eerder op vrijdag nog een discussie, maar over het precieze motief voor de schietpartij is nog geen duidelijkheid. "De verdachte, die momenteel nog voor de duur van het onderzoek is gearresteerd, is weinig medewerkend", stelt het parket. "Hij huurt een woning bij het slachtoffer en mogelijk werkte hij af en toe bij het slachtoffer."