Man wil met dodentocht geld inzamelen voor een staprobot voor Luca (3)

Dat papegaaien de menselijke stem kunnen nabootsen is geen nieuws, maar een papegaai die het clublied van Antwerp kan zingen, dat is nog niet vaak vertoond. Papegaai Jules uit Deurne is blijkbaar een overtuigde fan van the Great Old. Vanuit zijn hok moedigt hij zijn favoriete club aan met veel enthousiasme. En dat tot grote tevredenheid van zijn baasjes...