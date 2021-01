Man wil wagen in brand steken... maar vat zelf vuur

Ook in het nieuwe jaar blijven er lockdownfeestjes plaatsvinden. Zo kon de Antwerpse politie er in de nacht van vrijdag op zaterdag nog één stilleggen in een café in de Van Monfortstraat in Borgerhout. De gordijnen van de kroeg waren dan wel dicht, maar het was duidelijk dat er toch mensen aanwezig waren. Het was een andere bewoner die de agenten toch toegang verschafte tot het gebouw. Op de tafels daar lagen speelkaarten, er brandden waterpijpen en de koffiemachine stond op. Verder leek er niemand, maar na een grondige zoektocht was het wel prijs. Zo vonden de agenten twee mannen in de wc's. En in de kelder zaten nog eens vier personen. De zes kregen allemaal een corona-pv. Twee mannen werden ook bestuurlijk gearresteerd, omdat ze niet vrijwilliger naar huis wilden gaan. Eén van hen was ook illegaal in ons land. Mogelijk waren er ook al andere personen vertrokken van het feestje.