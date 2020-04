Man wordt gearresteerd op verjaardag

Een fietspatrouille van het wijkteam van Wilrijk merkte woensdagnamiddag een bestuurder op die in de Letterkundestraat reed met de gsm in de hand. De 3 inspecteurs besloten de man te controleren. Hij kon geen identiteitsbewijs voorleggen en reed ook rond zonder rijbewijs. De naam die de man opgaf was ook niet te vinden in het rijksregister.

Tijdens de controle kwam een vrouw ter plaatse die een kort gesprek aanging met de verdachte man. De inspecteurs voerden een bijkomende controle uit en ontdekten dat de man een valse naam had opgegeven. Onder zijn echte naam stond hij geseind in een gerechtelijk onderzoek van het parket van Dendermonde. De man ontkende dit en bleef vasthouden aan de valse naam. Pas na 3 uur bekende hij dat hij inderdaad de geseinde man was. Meteen werd duidelijk dat de man die dag zijn 25ste verjaardag vierde. Dat mocht hij doen op het politiekantoor waar hij verhoord werd in het kader van het onderzoek.

Terwijl de echte naam van de man achterhaald werd, merkte een inspecteur op dat er in het voertuig van de verdachte was ingebroken. Het raam achteraan was ingeslagen. Op camerabeelden kon de vermoedelijke dader, de vrouw die eerder contact maakte met de man, geïdentificeerd worden. Zij zal verhoord worden.

(foto © Belga)