Man zwaar toegetakeld door minderjarige jongeren in stadspark

Rond 3 uur 's nachts is een man aangevallen in het stadspark aan de Rubenslei. Hij kreeg stampen en slagen te incasseren van een groep jongeren die hij kruiste. Het slachtoffer werd ook bestolen van zijn gsm, geld en bankkaarten. De jongeren vluchtten weg nog voor de komst van de politie. Wat verderop, aan de Belgiëlei, konden interventieteams en het snelleresponsteam een groep verdachte jongeren arresteren. Ze werkten zich in de kijker door met fietsen te gooien. Bij het fouilleren is bij één van de verdachten een gedeelte van de buit terug gevonden. Vijf van de zes verdachten, zijn minderjarig. Het gaat om jongeren van 16, 17 en 19 jaar oud. Allen zijn door de politie gekend voor eerdere feiten. De lokale recherche is een onderzoek gestart. De zes verdachten zijn gearresteerd en werden voorgeleid bij respectievelijk de jeugd- en de onderzoeksrechter. De meerderjarige is vrij onder strikte voorwaarden. De minderjarigen kregen gepaste maatregelen.