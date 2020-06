Man zwaargewond na steekpartij in Hoboken

Bij een steekpartij aan de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken is vanmorgen een man zwaargewond geraakt.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij was iets na negen uur vanmorgen bebloed in een zaak binnengestapt. Daar hebben ze de hulpdiensten gebeld. Aan de hand van getuigenverklaringen kon de politie in de buurt een verdachte oppakken. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Het is nog niet duidelijk waarom de man werd neergestoken.

(Foto: © Belga)