De Antwerpse cultuursector is teleurgesteld én verontwaardigd over het verbod op culturele evenementen. De gezelschappen en cultuurhuizen die deze zomer voorstellingen spelen hebben er alles aan gedaan om die veilig en corona-proof te laten verlopen. Er is dan ook geen enkele grond om ze te verbieden, zo klinkt het. Compagnie Marius pakte vanmiddag bij wijze van protest haar tribune in het Middelheimpark in.