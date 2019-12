In de haven gaat Orange een 5G-netwerk installeren. Dat is de opvolger van 4G, dat we gebruiken om op het internet te surfen, maar het 5G-netwerk is een stuk sneller. Het gaat om een test van een netwerk voor bedrijven in de haven. Door de verschillende bedrijfsactiviteiten is de Antwerpse haven volgens Orange een ideale testcase voor het supersnelle 5G-netwerk.