Mannen worden onwel na CO-intoxicatie in shishabar

De voorbije nacht boden drie mannen (alledrie uit Deurne) zich aan bij de spoedafdeling van het Jan Palfijnziekenhuis nadat ze onwel waren geworden in een shishabar op de Bredabaan. Na de nodige medische tests bleken ze een te hoog CO-gehalte in hun bloed te hebben. Een van hen moest naar het UZA in Edegem worden gebracht om behandeld te worden in de caisson, maar hij verkeerde niet in levensgevaar.

De hulpdiensten trokken naar de shishabar, waar de brandweer inderdaad verhoogde CO-waarden mat. Buiten de uitbater waren er op dat moment nog drie klanten aanwezig. Geen van hen had hinder ondervonden van de CO.

Ondanks aandringen van zowel politie, brandweer, als medisch personeel verkozen de vier mannen zich niet te laten controleren of verzorgen. Een verwarmingsketel bleek de oorzaak en werd uitgeschakeld.

Na verluchting van de zaak was het onmiddellijke gevaar geweken. De ketel werd verzegeld tot hij hersteld en door een erkend installateur gekeurd wordt. Het appartement boven de bar vertoonde normale CO-waarden.