Manu 'Stocky' keert terug naar de Dragons

Na drie seizoenen bij HC Bloemendaal keert Manu Stockbroekx terug naar KHC Dragons

Nadat Emmanuel "Manu" Stockbroekx in seizoen 2016/2017 koos voor het hoogste Nederlandse niveau door bij HC Bloemendaal te gaan spelen, zal "Stocky" vanaf volgend seizoen terug op zijn vertrouwde terreinen bij KHC Dragons aan de slag gaan.

Emmanuel Stockbroekx : "De drie seizoenen bij HC Bloemendaal hebben mij ongelofelijk veel bijgebracht. De progressie die ik dankzij mijn passage in Nederland heb gemaakt, heeft er mede toe bijgedragen dat ik de Red Lions op een nog betere manier kan ondersteunen op weg naar (hopelijk) hun eerste Europese en Olympische titel."

Het palmares van deze 25-jarige top-hockeyer is er eentje om "u" tegen te zeggen: Na zijn hockey-jeugdopleiding bij KHC Dragons, werd hij al op vroege leeftijd geselecteerd voor de Belgische Red Lions. Samen met het nationale team, reeg hij de successen aan elkaar: vice-Europees kampioen in 2013, vice-Olympisch kampioen in 2016 en wereldkampioen in 2018.

Zijn explosieve snelheid als verdediger en als middenvelder komen niet enkel de Red Lions ten goede maar zullen zonder enige twijfel een meerwaarde zijn voor KHC Dragons dat hierdoor de centrale as rond Felix Denayer en Florent Van Aubel danig verstevigt.

Volgens "Stocky" was het moment rijp om terug naar Brasschaat te keren: "De zeer uitgebreide kalender van de Red Lions en de voorbereidingen in aanloop naar de Olympische Spelen te Tokio van 2020 vergen van elke speler het uiterste en de afstand van en naar Bloemendaal is er dan soms net iets te veel aan. Daarenboven weet iedereen wel dat KHC Dragons me nog steeds heel nauw aan het hart ligt."

Het Bestuur van KHC Dragons is uiterst tevreden over de manier waarop HC Bloemendaal deze transfer mede heeft mogelijk gemaakt en houdt eraan om de Club en Pepijn Post daarvoor bijzonder te bedanken.

(bericht en foto : KHC Dragons)