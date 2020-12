Marbles schaft alle bedrijfsregels af

Marbles, het Antwerpse communicatiebureau dat enkele jaren geleden in de aandacht kwam omwille van haar onbeperkt verlof, schaft nu ook haar andere regels af. Hun nieuwe “no policy” policy is een logisch vervolg op dat onbeperkt verlof. Door de regels af te schaffen, creëert het bedrijf de vrijheid voor haar werknemers om zelf beslissingen te nemen.

Gelukkige medewerkers creëren, verlof afschaffen, medewerkers die medewerkers ontslaan. We hebben het allemaal al gehoord bij Marbles. Dat ze HR vanuit een compleet andere hoek bekijken dan de rest van Vlaanderen, dat is inmiddels wel duidelijk. Vanaf vandaag gaan ze weer een stap verder en schaffen ze alle regels af. “Omdat we stevige groeiambities hebben, voelden we net als elk ander bedrijf de nood om duidelijkheid te krijgen in onze regels. Hoe moeten mensen omgaan met apparatuur? Hoe kan je beslissen over een aankoop? We schreven volledige policies uit en presenteerden deze aan het team. Bij de eerste reacties was het al snel duidelijk dat we niet voor alle situaties een sluitende oplossing hadden. In plaats van verdere regels bij te verzinnen, beseften we dat dit een straatje zonder einde is. We hadden iets anders nodig”, legt Tim Berghmans, COO - Creator of Opportunities, uit.

Netflix

“We gingen op zoek naar goeie voorbeelden van hoe andere bedrijven hiermee omgaan en vonden de oplossing (opnieuw) bij Netflix. Zij inspireerden ons vier jaar geleden al om te stoppen met het tellen van onze vakantiedagen - en ook in deze situatie sluiten we ons helemaal aan bij hun visie op policies. Uiteindelijk is het heel simpel: Ons Onbeperkt Verlof werkt omdat we als team opereren binnen een cultuur van vrijheid en verantwoordelijkheid. Je kan zoveel vakantie nemen als je wil, zolang je de verantwoordelijkheid maar opneemt om ervoor te zorgen dat dit geen schade toebrengt aan Marbles. Het was voor ons dan ook geen grote stap om deze redenering door te trekken naar ons probleem rond die 101 regels en policies.

No Policy

Marbles heeft voortaan dus nog maar één policy: de “no policy” policy. Die zegt dat iedereen binnen Marbles de vrijheid heeft om zelf beslissingen te nemen. Voor alles. De enige voorwaarde? Het moet in het belang van Marbles zijn. “Als je er vanuit gaat dat alle genomen beslissingen het doel hebben om Marbles te helpen, dan kan het toch niet mislopen? Wie zijn Tom (Herrijgers) en ik als zakelijke leiders om te claimen dat wij de zaken beter kunnen inschatten dan onze collega’s? Zij zijn de experts in hun vakgebied, niet wij”, aldus Tim. Dat wil niet zeggen dat er een vrijgeleide is om alles zomaar te kopen of te beslissen. “Elke beslissing die we nemen, heeft als insteek ‘Marbles vooruit helpen’. Da’s één duidelijke regel die mensen moet doen nadenken over hun beslissing. Je hoeft je niet te verantwoorden, maar je keuze moet wel altijd verantwoordbaar zijn. Daarmee bedoelen we: als een andere collega je hier vragen over stelt, kan je zonder problemen toelichten hoe jouw beslissing bijdraagt aan de groei van Marbles. En heb je toch nog twijfels? Dan vraag je gewoon advies aan een collega. Zo simpel is ‘t! Verantwoordelijkheid opnemen of ge vliegt buiten

Wie misbruik maakt, vliegt buiten

Mensen die misbruik maken van de policy, en dus schade toebrengen aan Marbles, die vliegen er onmiddellijk uit. “Pakweg 90% van de mensen in elk bedrijf heeft het goed voor met het bedrijf. In plaats van 1000 regels te bedenken om die overige 10% toch binnen de lijntjes te laten lopen, kan je die situaties beter individueel aanpakken. De mensen die onze groei echt doelbewust blokkeren met wangedrag? Die hoeven we hier niet, ongeacht hoe goed ze zijn in de job die ze doen

