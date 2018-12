Het OLT Rivierenhof maakte zonet de eerste namen bekend voor #OLT19. Van eind juni tot half september 2019 gooit OLT Rivierenhof de poorten weer open voor tal van nationale en internationale artiesten. OLT Rivierenhof is zeer vereerd om John Prine te mogen ontvangen, voor sommigen de beste singer-songwriter ooit. Na veertien jaar afwezigheid zal deze Amerikaanse folk- en countrymuzikant weer te zien zijn op Belgische bodem. Openen doet #OLT19 met comedy. Alex Agnew verkocht dit jaar al drie keer het Sportpaleis uit en brengt nu ook Be careful what you wish for naar OLT Rivierenhof. Verder is het uitkijken geblazen naar de komst van de legendarische Ivoriaanse muzikant Alpha Blondy. Al meer dan 35 jaar staat dit icoon aan de top van de reggae. Fans van slowcore komen ook aan hun trekken. Pionier van dit genre Low zorgt ongetwijfeld voor een intieme avond met hun minimalistische soundscapes en hemelse harmonieën. Dit jaar kan je ook weer naar theater gaan kijken in het openluchttheater in Deurne. Adriaan Van den Hoof brengt Ja, maar eerst een diploma, waarin hij terugblikt op zijn leven. Het wordt een emotionele, komische en muzikale trip. De ticketverkoop voor #OLT19 start nu vrijdag 21 december om 12u30 21+22.06 Alex Agnew 03.07 Adriaan Van den Hoof 04.07 Low 24.08 Alpha Blondy 31.08 John Prine (Bericht : OLT Rivierenhof / Arenbergschouwburg - foto © Senne Van der Ven)