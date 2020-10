Gezondheid Marc Van Ranst "Antwerpen is een voorbeeld"

Antwerpen is een voorbeeld voor Nederland, dat zegt Marc Van Ranst. We mogen een pluim op onze hoed steken. Toen Antwerpen in augustus te kampen had met coronabesmettingen die snel de hoogte in gingen, hebben de strenge maatregelen de curve doen ombuigen.