Marc Van Ranst over fietstochten: 'Aantal kilometer maakt het verschil niet'

Viroloog Marc Van Ranst is niet gewonnen voor het beperken van het aantal kilometers dat mensen mogen afleggen tijdens een fietstocht. 'Het aantal kilometer maakt volgens mij het verschil niet. Als het risico op overdracht niet groter is, moet je zo'n maatregel niet nemen', zei hij in 'De Afspraak' op Canvas.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) liet eerder op de dag verstaan dat fietstochten van 50 kilometer niet meer kunnen. Hij reageerde op uitspraken van voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Nicholas Paelinck, die duidelijkere regels wil over wandelen, lopen en fietsen. 'Eigenlijk moeten we in deze crisis de virologische leer volgen', zegt Van Ranst. 'Wat kan er niet? Dingen waarbij er gevaar is dat mensen bij elkaar komen en het virus overdragen van de ene op de andere persoon. Het aantal kilometer dat u fietst, maakt volgens mij het verschil niet.' Afstand bewaren is belangrijker, aldus de viroloog. Het zal evenwel de politiek zijn die een beslissing neemt. De Crem sloot niet uit dat de Nationale Veiligheidsraad tijdens een nieuwe bijeenkomst vrijdag toch een afstandsbeperking oplegt voor uitstapjes in coronatijden.

