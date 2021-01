Marc Van Ranst over voorstelling Vercauteren "geen goed signaal naar onze bevolking"

Er was aanvankelijk wel wat kritiek op de aanwezigheid van Vercauteren op de Bosuil. Viroloog Marc Van Ranst vond het geen goed signaal naar de rest van de bevolking. Want Vercauteren kwam gisteren pas terug van Rusland, wat een rode zone is. En dus moest hij in quarantaine, concludeerde Van Ranst.

Antwerp reageerde meteen door te zeggen dat Vercauteren zaterdag in Rusland nog negatief getest is. En dat hij een handelsreis maakte naar België. Naast de online persconferentie kwam hij enkel naar de bosuil voor een bloedafname en een nieuwe coronatest. Verder blijft Vercauteren in quarantaine en alles gebeurt in overleg met de Pro League, alsdus Antwerp nog. Van Ranst kreeg de bevestiging daarvan van de Pro League en daarmee was ook voor hem alles in orde.