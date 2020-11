Gezondheid Marc Van Ranst overtuigt Bart De Wever om nu al kerstverlichting aan te steken

De eindejaarsverlichting op de Antwerpse Meir en de De Keyserlei is vanavond al aangestoken. Heel wat vroeger dan gebruikelijk. Het Antwerpse stadsbestuur doet dat op uitdrukkelijke vraag van Marc Van Ranst. De bekende viroloog belde er over met burgemeester De Wever, en kon hem overtuigen. Wat extra licht brengen in deze moeilijke tijden is volgens Van Ranst van groot belang.