Marco Borsato ontmoet zijn fans in Antwerpen

Dit jaar zal voor het eerst de Marco Meeting plaats vinden in België. die zal doorgaan in DOCK 3 in Antwerpen.

Er worden reeds Fanclubdagen georganiseerd sinds 1999 maar deze waren steeds in Nederland. Marco en zijn team wouden hier verandering in brengen en besloten om een Marco Meeting te organiseren in België. De Marco Meeting zal vergelijkbaar zijn met de Fanclubdagen, al zal het iets kleinschaliger zijn.

Wat kan je verwachten?

Een heleboel leuke activiteiten en spelen waarbij jullie Marco’s kennis over België kunnen testen. Iedere bezoeker mag met Marco op de foto, bovendien wordt de foto onmiddellijk afgedrukt en kan je hem meenemen naar huis. Er zal een unieke merchandise aanwezig zijn en natuurlijk mag een handtekening ook niet ontbreken.



Er valt ook wat te winnen! Samen lunchen met Marco of een boottochtje…



Wil jij er graag bij zijn? Houd dan deze datum alvast vrij in je agenda: zaterdag 17 juni 2017.

(bericht en foto : Dock3)