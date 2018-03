Maritiem weekend Bonapartedok aan het MAS

Het MAS en zijn partners nodigen iedereen in het weekend van 17 maart uit om het maritiem erfgoed in en rond het Bonapartedok te ontdekken. Verschillende maritieme collectiestukken zoals de West-Hinder, Vlotkraan 9 en het Rijn- en Binnenvaartmuseum zijn te bezichtigen. De ster van de show is Graanzuiger 19 die speciaal voor de gelegenheid onder stoom wordt gezet.

Op zaterdag 17 en zondag 18 maart kunnen geïnteresseerden een uitzonderlijk bezoek brengen aan het maritiem erfgoed rond het MAS en het Bonapartedok. Het topstuk dat zijn geheimen prijs zal geven is Graanzuiger 19. Met behulp van de vrijwilligers stelt het MAS dat weekend ook de Handkraan, het lichtschip de West-Hinder, de Vlotkraan 9 open voor het publiek en is het Rijn- en Binnenvaartmuseum te bezoeken. Iedereen is van harte uitgenodigd aan boord en op de kade, waar bovendien ook extra handwerktuigen uit de graanoverslag industrie van de MAS-collectie getoond worden.

Graanzuiger 19

Graanzuiger 19 is één van de topstukken van het Maritiem Museum Rotterdam en van het MAS. De machine is sinds oktober 2017 te gast bij het MAS in het kader van een internationaal samenwerkingsproject tussen beide musea.

In het begin van de twintigste eeuw werd met deze enorme machine de lading van een zeeschip overgeladen naar kleinere binnenschepen. De werking van een graanzuiger is het beste te vergelijken met die van een stofzuiger. Met vier zuigbuizen wordt het graan uit het scheepsruim gezogen tot helemaal bovenin de toren. Binnenin de machine worden de graankorrels opgevangen en gewogen, en nadien in precieze hoeveelheden in het ruim van het binnenschip ernaast gestort. Een stoommachine drijft twee enorme vacuümpompen aan. Daarmee verzet de graanzuiger tot 200 ton graan per uur. Een schip lossen met de hand duurde destijds al gauw een hele week. Enkele graanzuigers klaarden deze klus in amper een dag. Bovendien waren de graanzuigers drijvend, en hoefde het schip voor het lossen dus niet aan de kaai te meren. Op 2 februari 1988 werd in Antwerpen de laatste keer gebruikt gemaakt van een drijvende graanzuiger. Graanzuiger 19 werd in 1985 door de stad verkocht aan het Maritiem Museum Rotterdam en is sinds oktober 2017 te gast in Antwerpen. Binnenkort vertrekt de machine opnieuw voor enkele maanden naar Rotterdam.

Schepen Caroline Bastiaens: “Op zaterdag 17 maart wordt Graanzuiger 19 onder stoom gezet en komt de machine opnieuw tot leven. Het is meer dan 10 jaar geleden dat op Antwerpse bodem een graanzuiger onder stoom werd gebracht en het geluid van de stoomfluit te horen was. Een unieke kans om deze werkende machine van dichtbij te bekijken.”

Praktisch :

Zaterdag 17 en zondag 18 maart

10 tot 17 uur: doorlopend bezoek maritiem erfgoed

Gratis toegang

(bericht en foto : Musea en Erfgoed Antwerpen)