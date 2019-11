De markten in de stad Antwerpen worden stiefmoederlijk behandeld, en aan hun lot overgelaten. Dat zegt marktkramer Renilde Michielsens, in een open brief aan de stad. De prijzen van de elektriciteit gaan fors omhoog, en ook de standplaatsen zijn duurder dan in de omliggende gemeenten, en dat terwijl de markten daar wel veel volk trekken, terwijl ze in de stad net leeg lopen.