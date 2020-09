Marokkaans consulaat in Hoboken ontvangt poederbrief

Op het Marokkaans consulaat in Hoboken is donderdag een verdachte brief met daarin een wit poeder aangekomen. Mogelijk gaat het om antrax. Acht personen die de brief hebben aangeraakt, blijven voorlopig in quarantaine in het gebouw. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

Omstreeks half drie werd de Antwerpse politie verwittigd. “Op het Marokkaanse consulaat aan de Antwerpsesteenweg in Hoboken was een verdachte brief aangekomen. De brandweer kwam meteen ter plaatse, ook de civiele bescherming werd gevraagd”, vertelt politiewoordvoerder Sven Lommaert.

In het consulaat waren 31 personen aanwezig op het moment van de feiten. “23 van hen hebben de brief niet aangeraakt en konden geëvacueerd worden. Acht anderen, waaronder de consul, hebben de brief wel aangeraakt. Zij moesten kort in quarantaine maar mochten ondertussen toch naar huis", aldus Lommaert.

