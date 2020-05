Mars voor Julie Van Espen krijgt een vervolg met campagne 'Bloom for change'

Volgende week lanceren diverse organisaties de campagne 'Bloom for Change'. Daarmee herdenken ze Julie Van Espen, die maandag precies één jaar geleden werd vermoord en een symbool werd van seksueel geweld op vrouwen. 'Een nieuwe mars kunnen we nu niet organiseren, maar 'Bloom for Change' wil een boodschap voor hoop brengen', zegt Ayke Gubbels in De Zondag.

Julie Van Espen werd op 6 mei 2019 dood teruggevonden in het Albertkanaal. Ze bleek vermoord door Steve Bakelmans, een man die veroordeeld was tot vier jaar cel voor een verkrachting, maar die in afwachting van de behandeling van de zaak in beroep vrij was zonder voorwaarden. In februari van dit jaar schreven de ouders van Julie een open brief naar de koning en politici waarin ze stelden dat Julie nog had geleefd als het gerecht zijn verantwoordelijkheid had genomen.

Volgende week lanceert Punt vzw de campagne 'Bloom for Change'. Dat gebeurt in samenwerking met diverse organisaties waaronder Sensoa, Amnesty International, Child Focus en CAW. 'Deze campagne is er zowel op gericht om Julie te herdenken als om hoop te bieden', zegt Ayke Gubbels. Zij zette vorig jaar haar schouders onder een mars tegen seksueel geweld op vrouwen die een week na de moord op Julie meer dan 15.000 mensen op de been bracht. 'Door de lockdown was het niet mogelijk om een nieuwe mars te organiseren, dus zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Dat is een campagne geworden waar iedereen vanuit zijn kot kan aan bijdragen. Bloemen staan daarbij centraal, want bloemen symboliseren hoop, kunnen openbloeien en staan voor verandering. We lieten een illustratie ontwerpen door Laura Janssens, bekend van het Instagramaccount @Nietnulaura. Bedoeling is dat die op 12 mei, de dag dat de mars voor Julie plaatsvond, door zoveel mogelijk mensen gedeeld wordt op sociale media'.