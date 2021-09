De enorme houtstapel die gisteren in brand vloog op een industrieterrein aan het Amerikadok is helemaal geblust. Er is ook geen rookontwikkeling meer. Gisterenmiddag vatte maar liefst 2500 kubieke meter vuur met een enorme rookpluim tot gevolg. Door de omvang van de houtstapel had de brandweer tot half vijf vannacht nodig om de brand volledig te blussen. Er blijft nog een ploeg ter plaatse om te controleren of er geen heropflakkeringen zouden zijn. De precieze oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Er vielen geen slachtoffers en de brandweer verzekerde ook dat er geen chemische of gevaarlijke stoffen in de rook zaten.