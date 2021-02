MAS brengt kunst naar de rusthuizen

De deuren zijn nog altijd gesloten, maar dat houdt De Roma in Borgerhout niet tegen om al verder optredens te plannen. Vandaag maakt de Borgerhoutse cultuurtempel de komst bekend van The Human League. Iets voor fans van post punk elektronica. Wie kent er niet het nummer 'Don't you want me'? Het is dé hit van de Britse New Wave-band. Ze domineerden de hitlijsten in de jaren '80 en drukten samen met The Cure en Depeche Mode een echte stempel op die jaren '80. In 1981 verscheen hun album Care. Met daarop Don't you want me, maar ook met 'Love Action (I believe in love)'. Aan dat album is nu een hele tour gekoppeld. En die houdt dus ook halt in Borgerhout. En dat op zaterdag 27 november. Zanger en oprichter Philip Oakey zal dan op het podium het gezelschap krijgen van de orginele bandleden-zangeressen Joanne Catherall en Susan Ann Sulley. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag. En dan is het hopen dat corona geen roet in het eten gooit natuurlijk.