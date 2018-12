Met een glas in de hand aftellen naar middernacht, en genieten van het vuurwerk. Dat is wat de meesten onder ons tijdens het jaarovergang zullen doen. Maar op datzelfde ogenblik zitten een heleboel huisdiereigenaars, met een bang hart te wachten tot het voorbij is. Vele viervoeters kunnen niet genieten van zo'n spektakel. Bij dierenkliniek VVD in Berchem, worden nu al voorbereidingen getroffen. Zodat de dieren op een aangename manier de avond kunnen doorstaan.