Maserati knalt op Golf: nog vijf andere wagens beschadigd

In de nacht van vrijdag op zaterdag deed zich iets na middernacht een spectaculair verkeersongeval voor in de Kortrijkstraat in Borgerhout met heel wat blikschade tot gevolg. Er vielen geen gewonden. Een Maserati Ghibli reed door de straat richting Poststraat toen een VW Golf plots zijn parkeerplaats aan de rechterzijde van de straat verliet. De 21-jarige bestuurder van de Maserati uit Borgerhout kon het opduikende obstakel niet meer ontwijken en knalde tegen de wagen aan. Door de impact werden beide auto's opzij geslingerd, waardoor nog eens vijf geparkeerde voertuigen beschadigd werden. Beide bestuurders bliezen negatief.