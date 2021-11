Massa besmettingen in vrijwel elke Antwerpse gemeente

Het aantal besmettingen blijft stijgen. Bijna overal, ook in onze regio. In volgende tabel ziet u hoeveel besmettingen er zijn bijgekomen in uw gemeente. We hebben de gemeenten gerangschikt per incidentie (het aantal besmette inwoners per 100.000 inwoners). Zo scoort Zandhoven in verhouding naar het aantal inwoners momenteel het slechtst. Zwijndrecht scoort op dat vlak momenteel het best.

Zandhoven 230 besmettingen op 14 dagen tijd

Wommelgem 220 besmettingen op 14 dagen tijd

Borsbeek 183

Wijnegem 151

Ranst 275

Hove 114

Mortsel 343

Edegem 289

Rumst 192

Aartselaar 176

Brecht 359

Lint 103

Kontich 255

Malle 187

Zoersel 260

Boechout 152

Schilde 221

Wuustwezel 230

Schelle 87

Stabroek 182

Brasschaat 365

Schoten 323

Niel 95

Kalmthout 168

Antwerpen 4521

Hemiksem 100

Kapellen 229

Essen 145

Boom 124

Zwijndrecht 117