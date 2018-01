Massa feestvierders maken gebruik van feestbussen De Lijn

Circa 118.000 feestvierders hebben in de nacht van zondag op maandag gebruikgemaakt van de feestbussen en -trams van De Lijn om veilig op hun bestemming te raken. Dat meldt de Vlaamse openbare vervoermaatschappij maandag.

De ritten verliepen zonder incidenten. Een jaar geleden werden 166.000 reizigers gerapporteerd, maar toen werd met alle lijnen rekening gehouden. Ditmaal telde De Lijn alleen de passagiers op de 150 feestlijnen die speciaal voor nieuwjaar werden ingelegd.

'Daarnaast was er ook een regulier aanbod, waar veel mensen van gebruikmaakten', zegt De Lijn-woordvoerder Tom Van de Vreken.

In Antwerpen namen 68000 feestvierders de 68 feestbussen of -trams op 30 feesttrajecten. Het centrum van Antwerpen was zoals elk jaar de topbestemming. Dankzij de financiële steun van 42 gemeenten en districten konden hun inwoners gratis of goedkoper reizen.

De Lijn zette voor het 30ste jaar op rij extra mensen en middelen in voor de overgang naar het nieuwe jaar: 400 mensen en ruim 200 voertuigen zorgden op 150 trajecten voor het speciale aanbod.