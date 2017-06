Karen Luyckx uit Brasschaat zit in zak en as, omdat haar kerkuil Ozzy al sinds donderdagochtend is verdwenen. Karen benadrukt dat Ozzy niet bijt en dat er dus geen reden is om bang te zijn. Overdag slaapt hij en dan verschuilt hij zich meestal op een hoog punt, zoals de bovenkant van een openstaande deur of achter een bloempot op een hoge kast. Rond 18 uur wordt hij meestal wakker. Tip van Karen: "Wat doe je als Ozzy naar je toekomt? Uw arm voor uw aangezicht houden. Rustig blijven als Ozzy op uw schouder of hoofd komt zitten. Vind je dit niet fijn, vraag dan aan iemand om hem weg te nemen." "Hoe benader je Ozzy? Met uw arm beetje uitgestrekt naar hem toestappen. Uw hand in verticale houding ACHTER hem en dan zachtjes van ACHTER tegen zijn poten duwen. Hij stapt vanzelf op uw hand. En anders kan je hem helpen door hem met uw vrije hand een beetje in de goede richting te duwen." "Ozzy wil graag hoog zitten, dus als je je hand omhoog houdt blijft hij zitten, anders wandelt hij naar je schouder of hoofd. Indien mogelijk: zet hem eventjes vast in de garage of tuinhuis en bel me op 0468250722. Ik kom asap." "Ozzy is heel nieuwsgierig en als je hem roept, kan het zijn dat hij antwoordt. Dit lijkt een beetje op "prrrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrr" op een zachte hoge toon."