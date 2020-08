Vechtpartij op strand van Sint-Anneke in Antwerpen

Het was weer puffen vandaag bij temperaturen die opliepen tot 35 graden. En wie in de stad woont heeft nog net iets meer te lijden onder de hitte, want vooral 's nachts blijft het daar een stuk warmer dan op het platteland. Voor Antwerpen kan het temperatuursverschil oplopen tot wel 7 graden. Toch zijn er ook binnen de stad plekjes waar het opvallend koeler is, in de zoo bijvoorbeeld.