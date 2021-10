Is aluminium als bouwmateriaal de toekomst? Op die vraag zochten onderzoekers van de KU Leuven vandaag een antwoord op Campus Vesta in Ranst. Een aluminium fiets, da's niets speciaals, maar een aluminium brug, da's een zeldzaamheid. Want aluminium heeft dan wel tal van voordelen, zeker qua gewicht, maar bij een brand is het ook een pak meer geleidend dan staal of beton. Dat vraagt om een praktijktest, dachten ze in Ranst, en dus staken ze daar vanmiddag een aluminium brug in brand.