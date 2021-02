Nieuws Materiaaltekort in labo's: "Impact op ons onderzoek"

Verschillende laboratoria kampen met een tekort aan materiaal, omdat de vraag door corona enorm is gestegen. Zo is er de onderzoeksgroep Rosa Rademakers op de Universiteit Antwerpen. Ze voert onderzoek naar dementie, maar de wetenschappers geraken nog amper aan sommige pipetten. En ook de prijs van ander materiaal is sterk gestegen.