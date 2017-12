Mathieu Van der Poel pakt eerste zege ooit in Loenhout

Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) heeft vandaag in Loenhout de zesde manche van de DVV Verzekeringen Trofee op zijn naam geschreven.

De Nederlander hield Wout van Aert en Toon Aerts af en vergroot zo zijn voorsprong in de tussenstand van het klassement. Het was voor Van der Poel zijn twintigste zege van het seizoen, zijn eerste ooit in Loenhout. De openingsfase in Loenhout werd gekruid door een sterk zestal. Certitudes Van der Poel en Van Aert kregen het gezelschap van Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Corné van Kessel en Tim Merlier. Lars van der Haar had zijn start compleet gemist en reed ergens halverwege het pak.

Halverwege de cross trok Van der Poel door en het gat was meteen geslagen. Zijn voorsprong groeide al snel tot twintig seconden en in de achtergrond reed Van Aert, eveneens solo, naar de tweede stek. Toon Aerts werd derde, voor Tim Merlier en Michael Vanthourenhout. Voor Van der Poel was het zijn vijfde zege in zes DVV Trofee-manches. Enkel de eerste manche, in Ronse, was voor zijn landgenoot Van der Haar.

(foto © Belga)