Mathieu van der Poel snelt ook in Essen naar de zege

Regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft vanmiddag de 55e editie van de cross in Essen op zijn naam geschreven, dat is de vijfde manche van het seizoen in de Ethias Cross.

Voor de Nederlandse Wielrenner van het Jaar was het de tweede zege op rij, na zijn overwinning van zondag in de WB-manche in Namen, en de derde dit seizoen, na een eerdere zege bij zijn rentree in de Scheldecross. Net voor halfweg cross ging Van der Poel voor de eerste keer op kop rijden en meteen moesten Quinten Hermans en Belgisch kampioen Laurens Sweeck, respectievelijk de nummers een en twee van vorig jaar in Essen, de rol lossen. Uiteindelijk haalde hij het met tien seconden voorsprong op Hermans, de Brit Tom Pidcock werd op zeventien seconden derde. Sweeck, die door een lekke band werd teruggeslagen, greep met een vierde plaats nipt naast het podium. Voor Van der Poel was de tweede zege in Essen. In 2017 was hij er al eens de beste.

(foto © Belga)