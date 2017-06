Mathot-Vanhoffelen sluit na 130 jaar de deuren

Mathot-Vanhoffelen, de bekende Antwerpse familiezaak, houdt op te bestaan. De winkel met kwaliteitsvol tafel- en kookgerief sluit na meer dan 130 jaar binnenkort zijn deuren. Met een laatste

uitverkoop wil de winkel zijn klanten bedanken.



De winkelpanden van Mathot-Vanhoffelen in de Lange Nieuwstraat en de Jezusstraat gaan binnenkort dicht. Mathot-Vanhoffelen heeft zich in de loop der jaren telkens kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt.

“De groeiende mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen, de toename van grote winkelketens aan de rand van de stad en het succes van online shoppen hebben een invloed gehad op onze familiezaak” zegt Wim Mathot, zaakvoerder van Mathot-Vanhoffelen.

Mathot-Vanhoffelen is een waar begrip in Antwerpen. Met het verdwijnen van de familiezaak, die al vier generaties meegaat, wordt een stukje Antwerpse geschiedenis afgesloten. Opgericht in 1882 door de overgrootmoeder van Wim Mathot, startte de winkel destijds als verdeler van koffie en thee. Over de jaren

heen werd de zaak steeds succesvoller en was het zelfs de eerste Belgische winkel die de huwelijkslijst introduceerde. Vandaag vind je er een uitgebreid gamma aan keukenwaren en tafelgerei van hoge kwaliteit.

De familiezaak zal eind september zijn laatste bladzijde omslaan. Maar om dit stukje geschiedenis mooi af te ronden, en om hun trouwe klanten te bedanken, organiseert Mathot-Vanhoffelen een laatste uitverkoop met aanzienlijke kortingen op het hele assortiment. Deze start op 8 juni.