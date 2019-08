Judoka Matthias Casse is er niet in geslaagd zich tot wereldkampioen in de klasse tot 81 kg te kronen.

Hij verloor vanmiddag in de finale in Tokio met ippon van de Israëliër Sagi Muki (IJF 2). De 22-jarige Casse bezorgde België met dit zilver wel een eerste medaille in Japan.

(foto © Belga)