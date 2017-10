Bij Antwerp kijken ze al een week reikhalzend uit naar de topper tegen Club Brugge. Nu zondag in Brugge is die. Dat het een topper is, is sowieso al bijzonder voor alle Antwerp-supporters. Club Brugge is leiuder, Antwerp staat derde. Vanmiddag hield de trainer van Antwerp, Laszlo Bölöni, zijn wekelijkse persconferentie op het trainingscomplex in Wommelgem.