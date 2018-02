Matthias De Caluwe wordt nieuwe topman Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen heeft een nieuwe afgevaardigd bestuurder: Matthias De Caluwe. Hij start in april en volgt bij de sectorfederatie voor de Vlaamse horeca Danny Van Assche op, die begin dit jaar naar ondernemersorganisatie Unizo overstapte.

De 35-jarige De Caluwe is marketingstrateeg met de focus op sport en entertainment. Hij zetelt voor Open Vld in de gemeenteraad van Kapellen, maar zal ontslag nemen uit die functie en dus geen politiek mandaat meer hebben, zegt Horeca Vlaanderen. De federatie selecteerde hem samen met een extern selectiebureau. 'We zochten iemand die op een creatieve en positieve manier onze sector en onze federatie verder in de markt kan zetten', zegt voorzitter Filip Vanheusden. 'We zijn ervan overtuigd dat hij hierin het verschil kan maken. Matthias blinkt uit door zijn drive, dossierkennis, positivisme en zijn vaardigheid om te enthousiasmeren en mensen te verenigen.'

De Caluwe begon zijn carrière bij voetbalploeg Germinal Beerschot, waar hij doorgroeide tot marketing- en communicatiemanager en woordvoerder. Hij zat tijdens die periode ook de marketingcommissie van de Pro League voor. In 2011 stapte hij over naar het event- en cateringbedrijf Max & Hades, dat toen onderdeel was van Studio 100. In 2013 richtte De Caluwe zijn eigen adviesbureau NEXIRIS op, dat sterk inzet op sport en entertainment. Zo bouwde hij mee aan festivals als Laundry Day en Summerfestival en trad hij hiervoor ook op als woordvoerder.

(foto © Belga)