Matthias Schoenaerts genomineerd voor Independent Spirit Award

Matthias Schoenaerts maakt voor zijn rol in 'The Mustang' kans op een Independent Spirit Award. Dat zijn de awards voor de onafhankelijke films, die ook wel de Oscars voor indi-films worden genoemd. De Vlaamse acteur neemt het in de categorie Beste Acteur op tegen Adam Sandler ('Uncut Gems'), Robert Pattinson ('The Lighthouse'), Chris Galust ('Give Me Liberty') en Kelvin Harrison Jr. ('Luce').

'The Mustang' is het debuut van de Franse regisseuse Laure de Clermont-Tonnerre. In het verhaal krijgt een Amerikaanse gedetineerde, gespeeld door Matthias Schoenaerts, de taak om een loslopende mustang te temmen. De film is gebaseerd op een bestaand rehabilitatieprogramma in de staat Nevada. Schoenaerts speelt Roman Coleman, die in het Northern Nevada Correctional Center een lange gevangenisstraf uitzit. Hij kampt met gewelddadige uitbarstingen maar mag toch deelnemen aan het rehabilitatieprogramma. Maar zijn temperament speelt hem parten.

De film oogst in de Verenigde Staten lof vanwege de themathiek, de fotografie en de acteerprestaties van Schoenaerts. De Independent Spirit Award wordt sinds 1984 jaarlijks uitgereikt en was oorspronkelijk bekend als de FINDIE, of Friends of Independents Award. In 1986 werd de naam van de prijs veranderd naar Independent Spirit Award. De uitreiking vindt plaats in een tent op het strand van Santa Monica (Californië), meestal op de dag voor de uitreiking van de Academy Awards. In 2020 zal dat gebeuren op 8 februari.