Matthias Schoenaerts in het maffiamilieu

Matthias Schoenaerts speelt binnenkort een hoofdrol in de nieuwe prestigeserie van American Hustle-regisseur David O. Russell. Dat meldt de krant De Morgen vandaag.

Het nieuws hing al langer in de lucht, maar werd nu officieel bevestigd door actrice Julianne Moore op het Filmfestival van Venetië. Schoenaerts speelt de derde hoofdrol, na Robert De Niro en Moore. De opnames van de nieuwe reeks, die zich afspeelt in het maffiamilieu, starten in januari 2018.

(Bron : De Morgen - foto Archief atv)