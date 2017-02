Een bijzondere voorstelling dan gisteravond in De Roma in Borgerhout. Daar ging Versus Goliath in première, een documentaire over kickboxer Jamal Ben Saddik. Ben Saddik groeide op op de pleintjes in Borgerhout en stootte ondanks heel wat tegenslagen door tot de absolute wereldtop in het kickboxen. De première lokte veel volk en ook Matthias Schoenaerts, vriend van Ben Saddik, zag dat het goed was.