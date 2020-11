Matthias Schoenaerts schildert tegenbeeld Leopold II in Oostende

In Oostende heeft Matthias Schoenaerts tussen 16 en 18 november een gigantische muurschildering gemaakt. Hij beschilderde de oppervlakte van 371,2 m² met enkel spuitbussen, een echt huzarenstukje. Op het werk zie je een verwijzing naar het standbeeld van Leopold II, dat te vinden is op de Zeedijk in Oostende. De kunstenaar, die zelf zeer begaan is met Black Lives Matter, wil zo meer aandacht vragen voor de beweging.

“De geschiedenis moet geplaatst worden en een dialoog is zeker aan de orde. Het standbeeld van Leopold II ter hoogte van de Drie Gapers gewoon weghalen is geen optie, we kunnen ons niet verschuilen en wegkijken. Een kritische blik op het koloniaal verleden van België onder het bewind van Leopold II moet in de openbare ruimte gebeuren en zichtbaar zijn.”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Onze keuze om het tegenbeeld ook aan de hand van street art vorm te geven, was een zeer logisch gegeven. Street art is namelijk een kunstvorm die heel wat mensen samen kan brengen en in gesprek laat gaan met omstaanders. Met The Crystal Ship beschikken we al over een zeer grote verzameling muurschilderingen, waar heel wat werken een thematiek aankaarten en een conversatie opstarten. ”

Tegenbeeld

Matthias Schoenaerts, ook bekend onder artiestennaam Zenith: “We kunnen enkel maar verder als we de confrontatie durven aan te gaan met het verleden. In dit geval gaat het om een confrontatie met de gruwelijkheden die plaatsvonden onder het bewind van Leopold II in Congo Vrijstaat. Het werk is een manier om gesprekken op te starten en zo samen als één gemeenschap over het trauma te praten en tot een betere toekomst te komen.”

Oostende en Leopold II

Het leven van Leopold II en de geschiedenis van de stad Oostende hangen op een zeer nauwe manier samen. Zo gaf de koning opdracht tot het aanleggen van het Maria Hendrikapark en het bouwen van de Sint-Petrus-en -Pauluskerk, de Wellingtonrenbaan en de Koninklijke Gaanderijen. Deze locaties behoren tot op vandaag nog tot de absolute trekpleisters van de Stad aan Zee. De manier hoe dit tot stand is gekomen blijft zeer omstreden, want de financiering gebeurde door het kapitaal dat hij verzamelde in de congo-Vrijstaat, het persoonlijke eigendom van de vorst. Onder het bewind van Leopold II gebeurden heel wat gruwelijke praktijken, zoals martelingen, moorden en meest typerend het afhakken van de handen.

Silke Beirens, schepen Mens in Oostende: “We willen het koloniale verleden een plaats geven in onze stad. Dialoog staat hierbij centraal. We zetten volgend jaar in op een ruimer dekoloniserings-en participatietraject met en voor Oostendenaars. Leopold II stond de voorbije decennia vooral in de kijker als urbanist, we willen met dit bestuur het volledige verhaal belichten. Dit werk van Zenith is een knappe interpretatie hiervan.”

The Crystal Ship

De muur waar het werk op is aangebracht is gelegen op Cardijnplein 3. Voordien maakte de artiest Ricky Lee Gordon hier in 2017 al een muurschildering voor The Crystal Ship, het street art festival van Oostende. Internationale en nationale artiesten creëren kunstinstallaties en muurschilderingen met de stad als canvas. Die nieuwe creaties vervoegen telkens de kunstwerken van eerdere edities en vormen zo een gratis kunstenparcours doorheen de stad in constante evolutie.

The Crystal Ship by Night

“The Crystal Ship toont hier nog maar eens de kracht van street art. De artiesten kunnen hun gedachten en boodschap volledig brengen met Oostende als canvas. Hoe Matthias dit thema heeft kunnen vormgeven is fantastisch. Het werk past zeker in onze collectie, waar we ook de volgende weken, maanden en jaren verder aan blijven werken en vernieuwen” zegt curator Bjorn Van Poucke. “We kondigen vandaag ook graag aan dat er vanaf 19 december een unieke beleving wordt toegevoegd met nieuwe installaties aan het parcours.”

Tijdens een eerste editie van The Crystal Ship by Night zullen bestaande en nieuwe werken van The Crystal Ship uitgelicht worden en bij valavond een uniek wandelparcours vormen in Oostende. Tussen 19 december en 3 januari zullen er naast de muurschilderingen ook verschillende lichtinstallaties geplaatst worden in de stad. Het programma wordt in de loop van de week van 23 november gepubliceerd op de pagina www.thecrystalship.be.