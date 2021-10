Nieuws Matthias verkoopt eigen kledinglijn vanuit... het vredegerecht

Je eigen kledinglijn verkopen vanuit... het vredegerecht. Dat is wat Matthias Mertens tegenwoordig doet, een jonge student uit Schilde. Al jaren is Matthias helemaal gepassioneerd door kleding ontwerpen, en hij heeft ondertussen maar liefst 3 eigen merken. En jonge ondernemende creatievelingen, die kunnen in Schilde terecht in het Tribunaal, het oude vredegerecht. En daar start de carière van Matthias dus.