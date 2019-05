Maud Vanhauwaert verzamelt foto's van overleden grootouders en maakt een bijzonder kleurboek

Stadsdichter Maud Vanhauwaert lanceert voor een nieuw stadsdichterproject een oproep waarbij iedereen een originele kleurplaat kan laten maken van een sprekende foto van een overleden grootouder. Het startmoment van ‘Kleur je oma’ vindt plaats in het Hobokense Park Sorghvliedt op zaterdag 25 mei.

Stadsdichter Maud Vanhauwaert doopte de oude belvedère in het Hobokense Park Sorghvliedt om tot ‘Het Kleinste Museum Ter Wereld Met Weliswaar De Langste Naam’ waar ze tot het einde van haar stadsdichterschap samenwerkt met kunstenaars die haar fascineren. Voor 'Kleur je oma' is dat Elske van Lonkhuijzen, een schrijfster met een heel eigen stijl. Vanhauwaert: “Het idee voor het Kleur je oma-project kwam van Elske van Lonkhuyzen. We vragen mensen om een foto van hun overleden grootouder in te sturen. Daarvan maken we kleurplaten, getekend door Mila Van Goethem, een professionele tekenares uit Hoboken. In de zomer organiseren we in de Belvédère een moment waarop iedereen welkom is om die kleurplaten in te kleuren. Dat is meteen ook de start van de expo met de ingekleurde kleurplaten.”

Vanhauwaert: “Voor mij bestaat poëzie niet altijd uit een tekst met woorden, maar kan het heel veel vormen aannemen. Dit idee van Elske vind ik heel poëtisch. Voor mij komen realiteit en fictie hierin samen. Het heeft iets speels en kinderlijks, maar ook iets heel ontroerends. Zo'n foto van een overleden persoon inkleuren zal misschien wel wat vragen oproepen. Dat vreemde kantje maakt het voor mij tot iets artistieks interessant. Bij veel kleurboeken gaat het over plaatjes kleuren, terwijl hier heel veel verhaal achter zit. We vragen ook dat mensen iets vertellen over hun foto. Iedereen heeft grootouders gehad, dus iedereen mag een foto insturen.”

Startmoment ‘Kleur je oma’ op 25 mei

Het startmoment van ‘Kleur je oma’ vindt plaats in Het Kleinste Museum Ter Wereld Met Weliswaar De Langste Naam op zaterdag 25 mei van 14 tot 17 uur, met koffie en gebak.

Geïnteresseerden kunnen een foto meenemen van hun overleden grootmoeder of grootvader.

Wie er niet kan bij zijn, kan een foto sturen naar foto@kleurjeoma.be of naar het Gravenhof, Louisalei 7, Hoboken.

Het Kleinste Museum Ter Wereld Met Weliswaar De Langste Naam, Park Sorghvliedt, Krijgsbaan, Hoboken

(bericht en afbeelding : Antwerpen Boekenstad)